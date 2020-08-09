ضبط نحو 5 أطنان أسماك مملحة فاسدة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى ضباط مباحث التموين بالإسكندرية خلال حملاتهم لضبط السلع الفاسدة القبض على المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع وتمليح الأسماك البحرية بحوزته 4 أطنان و990 كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين عن قيام المدير المسئول عن مصنع بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية، ببيع وحيازة أسماك مملحة منتهية الصلاحية، معرضا حياة المواطنين للخطر.

وبعد تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع وضبط 4,990 طن أسماك مملحة مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة العامة التحقيق.