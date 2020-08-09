ضبط 64 قضية تموينية و17 مخبزا مخالفا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل. وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى فتحي، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 64 قضية متنوعة. Advertisements أبرز المخالفات جاءت بضبط 9 منشآت بدون ترخيص، 7 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، و17 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن غير مطابق للمواصفات. وشملت القضايا ضبط 12 مخالفة بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و12 قضية بيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر الرسمي. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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