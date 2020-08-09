أحدها يربط العين السخنة بالفيوم.. 5 محاور جديدة تربط شرق النيل بغربه -فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تسارع وزارة النقل الزمن من أجل إنهاء أعمال الإنشاء والاختبارات المرورية لخمسة محاور مرورية على النيل سيتم افتتاحها قريبًا ضمن المخطط الاستراتيجي لمحاور النيل الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب ثورة الثلاثين من يونيو.

ويضم المخطط الاستراتيجي لمحاور النيل 21 محورًا بتكلفة تخطت ثلاثين مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من 7 محاور منها وتم افتتاحها؛ هي: (تحيا مصر- طلخا الجديد- بنها الجديد- الخطاطبة- بنى مزار- طما- جرجا)، بالإضافة إلى 5 محاور يتم التخطيط لافتتاحها قريبًا؛ وهي (حلوان- عدلي منصور بمحافظة بني سويف- سمالوط- كلابشة بأسوان- الشهيد باسم فكري بمدينة قوص)، و3 محاور جار العمل بها وتخطت نسبة التنفيذ 50%؛ وهم محاور (ديروط- دراو- بديل لخزان أسوان)، بالإضافة إلى إدراج 7 محاور أخرى للتنفيذ خلال العام المالي الحالي والقادم، وهي: "شبراخيت- سمنود- عمروس- الفشن- منفلوط- أبوتيج".

ويرصد "الخليج 365" أبرز المعلومات عن المحاور الخمس التي سيتم افتتاحها خلال أيام..

محور حلوان

كباري الطريق الدائري الأوسطي (تقاطعات منطقة حلوان والأوتوستراد) من أهم المحاور التي يجرى تنفيذها كمحور عرضي يربط بين طريق العين السخنة وطريق مصر الفيوم الصحراوي بطول 5.6 كم وبعرض من 40م إلى 47م، ويضم نفقا و4 كبارٍ وطريقا خدميا سطحيا أسفل الكباري يضم 3 حارات لكل اتجاه ويتكون من أربعة قطاعات رئيسية:

القطاع الأول: نفق تقاطع الدائري الأوسطي مع طريق الأوتوستراد بطول 60م وعرضه 55م بإجمالي 5 حارات، بالإضافة إلى كوبري السكة الحديد بطول 12م وعرض 45م.

القطاع الثاني: كوبري تقاطع الدائري الأوسطي مع مترو الأنفاق بطول 885م، وعرض 45م.

القطاع الثالث: كوبرى المساكن (عزبة الوالدة) بطول 1130م وعرض 45م.

القطاع الرابع: كوبرى تقاطع الدائري الأوسطي مع نهر النيل بطول 740م وعرض 45م.

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محور عدلي منصور

يعد محور عدلي منصور من أكبر المشروعات التنموية؛ لما يحققه من نقلة نوعية في كل المجالات؛ خصوصًا في مجال ربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية، بمحافظات الجمهورية؛ ما بين البحر الأحمر شرقاً والفيوم غربًا؛ ما يسهم في جذب الاستثمارات للمحافظة، وتقليل زمن الرحلة وتكلفتها، كذلك التنمية المنطقة المحيطة بالمحور في الجانبين اقتصاديًّا.

في 8 فبراير من عام 2017، وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على البدء في إنشاء محور عدلي منصور على نهر النيل بمدينة بني سويف ضمن مشروعات استكمال كبارٍ على النيل المدرجة بخطة الهيئة العامة للطرق والكباري، للعام المالي 2016/2017، لكونه يخفف من حدة الضغط والتكدس المروري على الكوبرى الوحيد على النيل بالمدينة، المقام منذ الثمانينيات إلى جانب المساهمة في تسهيل نقل حركة السيارات والبضائع.

ـ في 25 فبراير عام 2017 استلمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موقع المشروع تمهيدا للبدء في التنفيذ وقلصت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فترة تنفيذ المحور في 18 شهرا بدلا من 30، كإهداء منها لأهالي المحافظة.

يضم المحور 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقيا، ليصل إجمالي طول المحور إلى 7 كم بالمنازل والمطالع، على طول المحور، بينها 3 كبارٍ رئيسية حيوية، و3 طرق محورية بخلاف الأنفاق والمحاور، حيث يربط الطريق الصحراوي الشرقي القديم والجديد بالطريق الصحراوي الغربي، والطريق الزراعي الجيزة أسوان، عبر نهر النيل، وشريط السكة الحديد بتكلفة مليار و200 مليون جنيه.

محور كلابشة

يقع المحور بمحافظة أسوان وتبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل 9 كبارٍ؛ من أهمها (كوبري الطريق الزراعي الشرقي- كوبري النيل- كوبري على الطريق الزراعي الغربي- كوبري على الطريق الصحراوي الغربي)، و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف؛ حيث تم تنفيذ من 90% من كل الأعمال الخاصة بالمشروع وجار الانتهاء من آخر باكية من كوبري النيل بالمحور، وترجع أهمية المحور في ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة- أسوان) الزراعي الغربي عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي (القاهرة- أسوان).

محـور الشهيد باسم فكري

يقع المحور بمدينة قوص شمال محافظة قنا تكلفته 1.350 مليار جنيه ويبلغ طوله 19 كم وعرضه 21 مترًا بواقع 2 حــارة مـــرورية، ويشتمل المحور على عدد 30 عملًا صناعيًّا (15 كوبري و15 نفقا)؛ ومنها عدد 6 كبار رئيسية تقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوي الشرقي- نهر النيل- ترعة الكلابية- الطريق الزراعي الغربي وخط السكة الحديد- الطريق الصحراوي الغربي)؛ لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، ويسهم المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الزراعي الشرقي بطريق (القاهرة- أسوان) الصحراوي الغربي عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة- أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا.

محـور سمالوط

يقع المحور الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بعدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، وحيث يشتمل المحور على عدد 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري؛ أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي- كوبري أعلى نهر النيل- كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة- أسوان والطريق الزراعي الغربي- كوبري على الطريق الصحراوي الغربي ، و17 نفقًا لتفادي التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.