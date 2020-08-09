محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تنظر لجنة الشئون التشريعية والدستورية، خلال اجتماعها المنعقد حاليا، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، طلب رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور.
وتلقي الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.
وكان محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى قد أرسل خطابا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من المسئولين؛ مطالباً بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس في فيديو؛ يتضمن عبارات وردت على لسان رئيس نادى الزمالك تسيء لرئيس النادي الأهلي.
كان النادي الأهلي أعلن تقدم الخطيب ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس الزمالك، بعد انتشار فيديو منسوب له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر تشريعية النواب تبدأ مناقشة رفع الحصانة عن مرتضى منصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.