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محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي على موقع "توتير"، صورة لـ"اليوتيوبر" مصطفى حفناوي، الذي يتواجد حاليًا في العناية المركزة، بعد دخوله في غيبوبة.
وكتبت في تعليقها على الصورة "اللهم اشفيه وخفف عنه، مصطفى حفناوي محتاج دعوة كل شخص فيكم دلوقتي، لا تنسوه بالدعاء وبإذن الله يقوم بالسلامة لأهله".
يُذكر أن "اليوتيوبر" مصطفى حفناوي، أصيب بجلطة في المخ دخل على إثرها في غيبوبة بأحد المستشفيات الخاصة، وكان صديقه علي غزلان كشف أن الجلطة أدت لضمور في الجانب الأيسر من المخ، مشيرًا لوجود اشتباه في شلل نصفي.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تدعو لمصطفى حفناوي بالشفاء: محتاج دعوة كل شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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