مدبولي يعقد احتماع بشأن تصورات العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالي وذلك بمقر المجلس. ويناقش الاجتماع وضع تصورات العام الدراسي الجديد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

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