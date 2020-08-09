23 أغسطس.. ما الشروط والأوراق المطلوبة للحجز في شقق الإسكان الجديدة بـ5 مدن؟ (تمويل عقاري)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطى الدخل، بمناطق (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط).

وأضاف الصندوق، يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23/8/2020 : 22/9/2020.

وينشر الخليج 365 الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم والحجز:

أولا.. شروط الحجز:

- يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن ۲۱ سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري.

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- يكون المتقدم من متوسطي الدخل، لا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 600 ألف جنيه سنويا للأسرة (بما يعادل 50 ألف جنيه شهريا)، وعن 480 ألف جنيه سنوية للأعزب (بما يعادل 40 ألف جنيه شهريا).

- ألا يكونوا قد استفادوا من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.

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- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المُقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي.

- لا يستفيد المتقدم لحجز الوحدات المطروحة بالإعلان بأی دعم نقدي، ولكن يحصل على تمويل عقاري مُدعم بفائدة 8 % (مُتناقصة) وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته بتاريخ ديسمبر ۲۰۱۹ وتعديلاتها.

ثانيا.. الأوراق المطلوبة:

- مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل.

- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع.

- صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية).

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً.

- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

- في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.