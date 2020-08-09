هيكل: على الإعلاميين والصحفيين دور كبير لدعم انتخابات "الشيوخ" للظهور بشكل يليق بمصر وشعبها

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أسامة هيكل، وسائل الدولة للإعلام، مناشدًا المشاركين في التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي تُجرى بالخارج اليوم الأحد وغدًا، إنه يجب اتباع الضوابط التي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 الخاص بالتغطية الإعلامية للانتخابات.

وأضاف هيكل، بحسب بيان، أن الغرفة التشريعية الثانية هي إحدى الركائز الأساسية في عملية البناء الديمقراطي والمواكبة للتنمية، وأن الإعلاميين والصحفيين عليهم دور كبير في دعم العملية الانتخابية للظهور بالشكل الذي يليق بمصر وشعبها.

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أنه من الواجب علينا مراعاة أصول المهنة المتعارف عليها بأن تكون التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوعات المطروحة، مع الالتزام الكامل بتصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات وعدم الانجراف وراء ما يسمى بالسبق.