مصر | بحوزته 4 لفافات.. حبس ديلر العياط لإتجاره في البانجو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بحوزته 4 لفافات.. حبس ديلر العياط لإتجاره في البانجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتجاره في المخدرات، وحيازته 4 لفافات من مخدر البانجو، بالاضافة لعدد من الأقراص المخدرة، بمركز العياط.
وأمرت النيابة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف.
كانت ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بحيازة 4 لفافات من مخدر البانجو، وعدد من الأقراص المخدرة بالعياط، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة العياط إلى إتجار عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبحوزته 4 لفافات من مخدر البانجو، وعدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.
وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المواد المخدرة للإتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تعافي 1119 مصابا بكورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 51672 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 95314 حالات من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و4992 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.