مصر | القبض على سمسارة عقارات هاربة من 317 حكما قضائيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على سمسارة عقارات هاربة من 317 حكما قضائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط سمسارة عقارات مطلوب التنفيذ عليها فى 317 حكما قضائيا صادر ضدها.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا بقطاع الأمن العام اختباء إحدى السيدات ( سمسارة عقارات - مُقيمة بمنطقة العصافرة دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية - مطلوب التنفيذ عليها في أحكام قضائية بلغت (317) حكما قضائيا "120 جزئي – 12 مستأنف – 185 غرامة"، صادره ضدها في قضايا "بناء بدون ترخيص، تبوير أرض زراعية، إيصال أمانة، تبديد "بإجمالي مدد سجن وحبس بلغت 67 سنة ) بشقة بعقار كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وتم إستهدافها من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفر إحداها عن ضبطها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفيةسياق آخر، ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركات البناء مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 118 حكم حبس، في قضايا "تبديد، شيكات" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 70 سنة حبس، وكفالات بلغت 23 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

كانت وزارة الداخلية، شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف صور الخروج على القانون كافة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح ناري، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكما قضائيا متنوعا".

وجاء من ضمن المضبوطات، 206 قطعة سلاح ناري، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط 16 بندقية آلية، و48 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و126 فرد محلي، وطلقة مختلفة الأعيرة، و275 قطعة سلاح أبيض.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.