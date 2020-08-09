مصر | سقوط عاطل لإتجاره في المخدرات وتصنيع سلاح بمطروح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط عاطل لإتجاره في المخدرات وتصنيع سلاح بمطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن مطروح، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمديرية أمن مطروح، له معلومات مسجلة) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم إستهداف المتهم وضبطه وبحوزته الآتى، عدد ( 7 ) بنادق خرطوش، وعدد ( 17 ) طلقة خرطوش عيار 12مم، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.

بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.