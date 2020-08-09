مصر | ضبط شخص لإدارته لكيان تعليمي وهمي للنصب على الشباب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص لإدارته لكيان تعليمي وهمي للنصب على الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام (حاصل على ليسانس - مقيم بولاق الدكرور الجيزة) بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص كائن بمنطقة كرداسة بالجيزة، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.

وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلًا لجامعة أجنبية وأن الاكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية دولية تخصصية معتمدة من الجامعات المصريـة والأجنبية في مجالات مختلفة [ صحافة وإعلام – سياحة وفنادق – حاسب آلي – إدارة أعمال –مساحة وخرائط - التمريض ] تمكنهـــم مـن الالتحـــــاق للعـمــــل بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى بالداخـــــل والخـــارج، فضلًا عن إمكانيـــــــة تغيير بيانات المؤهل الدراسي ببطاقات الرقم القومي والاشتراك بالنقابة الخاصة بكل قسم بموجب تلك الشهادات، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية في المجالات والتخصصات المعلن عنها تراوحت مدتها من سنتين إلى أربع سنوات وفقًا للتخصص الدراسي وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين ( 5 إلى 12 ألف جنيه ) عن العام الدراسى الواحد من كل دارس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمقر الأكاديمية المشار إليه وعثر بحوزته على الأوراق والمتسندات الدالة على ممارسة نشاطه الإجرامى.. وأمكن الإستدلال على عدد ( 4 مواطنين ) تعرضوا لواقعه إحتيال والإستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب المشار إليه وبسؤالهم قرروا أن المتهم المذكور تمكن من الإستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين ( 10 إلى 20 ألف جنيه ).

وجاء ذلك، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم إنشاء مراكز تعليمية وهمية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأموال العامة" تضبط قضيتي اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

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وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.