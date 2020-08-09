مصر | غدر الصحاب.. توفي صديقهما بجرعة زائدة فألقياه في مصرف صحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر غدر الصحاب.. توفي صديقهما بجرعة زائدة فألقياه في مصرف صحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة، في كشف ملابسات واقعة اختفاء أحد الأشخاص والذي تبين وفاته إثر جرعة زائدة من المواد المخدرة.

بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمدرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، بغياب (نجله، مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية") وبحوزته هاتفه المحمول، عقب خروجه من مسكنهما منذ عدة أيام وعلل تأخره فى الإبلاغ لاعتياد نجله الغياب عن المنزل أكثر من مرة لإدمانه تعاطي المواد المخدرة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجنى عليه كان بصحبة (شخصين لأحدهما " معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) فى وقتٍ معاصر لغيابه وأنهما وراء إختفائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنه نظرًا لإرتباطهما بعلاقة صداقة بالمتغيب وإعتيادهم تعاطى المواد المخدرة، وحال تواجده صحبتهما بالشقة محل سكنهما لتعاطى المواد المخدرة شعر بحالة إعياء شديدة عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين وتوفى على أثرها، فإختمرت فى ذهنهما فكرة التخلص من الجثة خشية إفتضاح أمرهما وتعرضهما للمسائلة القانونية.

وفى سبيل ذلك قاما بلفها ووضعها داخل كيس بلاستيكى بداخله كمية من الأحجار وتوثيقه بالحبال وقاما بإستقلال سيارة أجرة "ميكروباص" عقب إيهام قائدها بأن الكيس يحوى مستلزمات كهربائية، وتوجها لمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، وتخلصا من الجثة بإلقائها بمياه الصرف الصحى بذات المنطقة، وأضافا بتخلصهما من الهاتف المحمول الخاص بالمتوفى بإلقائه بالطريق العام.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

ومن جهة أخرى، سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.