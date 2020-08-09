مصر | ضبط 220 قطعة سلاح 282 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 220 قطعة سلاح 282 قضية مخدرات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ٢٢٠ قطعة سلاح ناري، ٢٨٢ قضية مخدرات، وتنفيذ ٧٨٢٣٣ حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ٢٢٠ قطعة سلاح ناري، بحوزة ١٩٥ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ١٨ بندقة آلية، ٣٨ بنادق خرطوش، ٢ طبنجة، ١٥٢ فردا محلي الصنع، ٢٩٠ طلقة مختلفة الأعيرة، ٢٥٠ قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٧٨٢٣٣ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ٣٢٩ حكم جناية، ٢٢٩٥٦ حكم حبس جزئي، ٤٢٦٤ حكم حبس مستأنف، ٤٠٠١٤ حكم غرامة، ١٠٦٧٠ حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ٣ من تشكيلات عصابية ضم ٣ متهمين، ارتكبوا ١٠ حادثة سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ٢٨٢ قضايا مخدرات بحوزة ٢٩٧ متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ٥١ متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ١٨ متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

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وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ٤٠٥ دراجة نارية مخالفة، وفي ١٨٦ إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط ٢٣٠٢٥ مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ١١٧ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ٥ منهم.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية

في 24 ساعة.. الداخلية تحرر 5994 مخالفة حظر تجوال

تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وبلغ عددهم (5994) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.

ونجحت في ضبط (1719) سيارة مخالفة، وقامت بضبط 146 دراجة نارية مخالفة، بينما تم ضبط (179) مركبة "توك توك" مخالفة.