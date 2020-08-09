مصر | السجن 3 سنوات لشقيقين سرقا مواطنًا بالإكراه في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السجن 3 سنوات لشقيقين سرقا مواطنًا بالإكراه في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، شقيقين محبوسين وهم كل من " ه.ر" و" ا.ر" بالسجن 3 سنوات لاتهامهما في واقعة السرقة بالإكراة بمدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي وأمانة سر محمد طه.

وكشف امر احالة المتهمين للمحاكمة الجنائية انهم بدائرة قسم مدينة نصر سرقوا السيارة المملوكة للمجني عليه السيد فتحي وكان ذلك بالطريق العام حال حيازتهم سلاح ناري موضوع الاتهام، كما احرز المتهمين كلًا منهما سلاح ناري فرد خرطوش علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت شهادة ضابط مباحث قسم مدينة نصر اول بان تحرياته السرية توصلت لقيام المتهمان بسرقة الييارة المملوكة للمجني عليه ذلك حال حملهم لسلاح ناري ونفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط واحضار المتهمان قام بضبطهما كما قام بضبط السبارة وبتفتيشهما عثر بحوزة المتهم الاول علي سلاح ناري فرد خرطوش وبتفتيش الثاني عثر بحوزته علي مجموعة من مفاتيح السيارات وبمواجهتهما بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقرا بارتكابهما الواقعة وباحرازهما وحيازتهما المضبوطات بقصد السرقة وثبت بتقرير المعمل الجنائي ان السلاح المضبوظ سليم وصالح الاستعمال.