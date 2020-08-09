أخبار مصر | "انخفاض درجات الحرارة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "انخفاض درجات الحرارة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن طقس حالة طقس اليوم، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظا في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن البلاد تشهد اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وحذرت الهيئة، المواطنين الخروج من المنزل، حرصا علي سلامتهم، لاسيما أن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا والرطوبة تصل الي 84% أعلي من الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية، اما حالة البحر الأحمر تكون من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.

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وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية اليوم والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطه احيانا على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجات، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.