أخبار مصر | برلمانية: مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يقضي على قوائم انتظار المرضى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يقضي على قوائم انتظار المرضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مشيرة إلى أن هذا القانون سيساهم في القضاء على قوائم الانتظار للمرضى من خلال استدامة تمويل الخدمات المقدمة من الصحة إلى المواطنين في مجال العلاج والتأهيل.

ولفتت فهيم، في بيان، أن المنظومة الصحية في مصر تحتاج لأذرع دعم عدة لتقوم بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه، منوهة أن مشروع القانون سيدعم ملف شراء الأدوية وتمويل المستشفيات بالأدوية اللازمة، لاسيما الحكومية والتي تحتاج لمخزون متواصل من الأدوية لصرفها للمرضى المحتاجين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون سيساهم في تقديم التمويل اللازم لحالات الحوادث الكبرى، وكذلك حالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، منوهة أن التمويل العامل الأساسي لإنهاء أزمات تلك الملفات، وفكرة المشروع ستضع الآليات والموارد اللازمة لإتاحة التمويل لسد احتياجات كل هذه الملفات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 51672 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 95314 حالات من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و4992 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.