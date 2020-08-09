أخبار مصر | التضامن: "مودة" يستهدف 200 فتاة وشاب في مرحلة الخطوبة من خلال 10 ورش تدريبية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: "مودة" يستهدف 200 فتاة وشاب في مرحلة الخطوبة من خلال 10 ورش تدريبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية" مودة" في تقديم مجموعة من الورش التدريبية لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج في مرحلة الخطوبة اللآئي يتم تجهيزهن من قبل المنطقة الروتارية، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية.

وقالت راندا فارس، مدير مشروع " مودة"، الدورات التدريبية تستهدف ٢٠٠ فتاة وشاب في مرحلة الخطوبة من خلال تنفيذ ١٠ ورش تدريبية.

ويتلقى خلالها المتدربين المحتوى التدريبي للمشروع والذي ينقسم إلى عدة محاور وهي:

• الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحياة الزوجية.

• الجوانب الصحية في الحياة الأسرية.

• معايير اختيار شريك الحياة.

• الجوانب الشرعية في الحياة الأسرية.

وتنطلق الدورات التدريبية من محافظة الإسكندرية يوم السبت الخامس عشر من أغسطس الجاري وتمتد حتى السادس من سبتمبر، في أربع محافظات (الإسكندرية - القاهرة - الجيزة - الفيوم).

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ويذكر أن وزارة التضامن الإجتماعى أطلقت في وقت سابق مشروع "مودة" الذي يسعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الأسرة المصرية والشباب المقبل على الزواج ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة وتقديم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق، وذلك عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج، أيضًا تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها فى الحد من حالات الطلاق ومراجعة التشريعات الداعمة لكيان الأسرة وحقوق الطرفين والأبناء.

هذا ويستمر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" في تقديم تدريبه التفاعلي للمتزوجين حديثا ومن هم في مرحلة الخطوبة عبر شبكة الإنترنت الخاص بالمحتوى التدريبي للمشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

تعد هذه التجربة هي المرة الأولى التي يحضر فيها المتزوجون والشباب في مرحلة الخطوبة تدريبات "مودة"وتستمر المحاضرات على مدار يوليو الجاري وشهري أغسطس وسبتمبر القادمين.

ينقسم التدريب إلي جلستين:

• الجلسة الأولى:

تتناول الأبعاد الاجتماعية والنفسية والشرعية للحياة الزوجية ويحاضر فيها الدكتور محمد فوزي والي، أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية جامعة دمنهور.

• الجلسة الثانية:

تتناول أهم الجوانب الصحية في الحياة الأسرية ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور عمرو حسن،أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة.