أخبار مصر | برلماني: ميكنة المستشفيات الجامعية تساعد على تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: ميكنة المستشفيات الجامعية تساعد على تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح أن الحكومة تسعى لميكنة الوزارات والهيئات في إطار خطة التحول الرقمي، وذلك في إطار التقدم التكنولوجي، مشيرا إلى أن المستشفيات في الدول الأوروبية تسير على النظام المميكن، حيث يساعد على التقدم في مجال الصحة.
وأضاف أن مفهوم ميكنة المستشفيات يعني تحويل جميع الأشياء التقليدية الروتينية إلى وسائل إلكترونية، لتقليل الفترات الطويلة والمجهود الضخم وتقليل نسبة الأخطاء وتسهيل التعامل مع الأفراد، والذي يعتبر ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، وهو ما يعدّ أيضا من القرارات المهمة مؤخرا بسبب أزمة كورونا.
وأشار إلى أن الدولة لديها ذلك التوجه الرقمي منذ فترة، وبات ملحا حاليا في ظل أزمة كورونا، حيث إن المستشفيات والقطاعات الطبية ليست مستثناة منه، ولذلك خاضوا بالخارج تجارب عديدة للطب عن بُعد، من التشخيص والكشف، وبالفعل توجد بعض الجهات الطبية التي طبقته في مصر.
وقال: إن ميكنة المستشفيات وتوافر قاعدة البيانات يساعد في الحصول على معلومات دقيقة في وقت وجيز جدا، مشيرا إلى أن توافر مثل تلك المعلومات يساعد في وضع الخطط المرتبطة بعمليات التطوير أو غيرها من التي تتطلب الوصول لمثل تلك المعلومات.
تعافي 1119 مصابا بكورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 51672 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 95314 حالات من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و4992 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.