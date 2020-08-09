أخبار مصر | رئيس قطاع المتاحف: قريبًا.. نقل المومياوات الملكية لمقرها الدائم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس قطاع المتاحف: قريبًا.. نقل المومياوات الملكية لمقرها الدائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف وعضو لجنه سيناريو العرض المتحفي بوزارة السياحة والآثار، إن كافة الاستعدادات الجارية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط لاستقبال المومياوات الملكية تجري على قدم وساق.

جاءت تصريحات عثمان خلال جولة تفقدية للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمتحف الحضارة مساء أمس السبت، عقب انتهاء اجتماعه مع مجلس إدارة المتحف للترحيب والتعريف برئيس هيئته الجديد.

وأشار عثمان إلى أن نقل 17 مومياء ملكية من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط سيتم قريبًا في موكب ملكي مهيب.

وأكد عثمان أن العمل في متخف الحضارة يجري على قدم وساق للانتهاء من جميع الأعمال في الوقت المحدد لها.

ويضم المتحف القومي للحضارة قاعة المومياوات الملكية والتي سيتم نقلها من المتحف المصري للتحرير، إليها، والقاعة مجهزة على تصميم المقابر المصرية القديمة، مما سيوفر أجواء مبهرة للزائرين.

ونتعرف في السطور التالية على 20 معلومة عن المتحف القومي للحضارة

إنشاء المتحف في أرقام:

1982 قامت منظمة اليونسكو بالإعلان عن حملة دولية لإنشاء متحف النوبة في أسوان والمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة.

1984 مسابقة معمارية لتصميم المتحف القومي للحضارة المصرية

1999 تم اختيار الموقع الحالي بمنطقة الفسطاط لبناء المتحف

2000 - 2005 عمل حفائر أثرية في موقع المتحف بمنطقة الفسطاط

2002 وضع حجر الأساس للمشروع

2004 بدء العمل بالمرحلة الأولي للمشروع

2010 بدء العمل بالمرحلة الثانية بالمشروع

مساحات العرض المتحفي والخدمات:

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مساحة الأرض التي تم إنشاء المتحف عليها 135 ألف متر مربع.

مساحة قاعات العرض المؤقتة والدائمة 23 ألف 235 متر مربع

مساحة المخازن الأثرية به سبعة آلاف 462 متر مربع

مساحة معامل الترميم ألفان 984 متر مربع

مساحة المنطقة الإدارية ومنطقة الخدمات 22 ألف متر مربع

مساحة منطقة الاستقبال 13 الف 500 متر مربع

مساحة منطقة الجراجات 11 ألف 700 متر مربع بسعة 450 سيارة

و6 آلاف 700 متر بسعة 55 أتوبيسًا

المتحف مزود بالملحقات التالية:

قاعة اجتماعات 23 مقعد و3 غرف للترجمة الفورية

قاعة محاضرات 187 مقعد

مسرح 486 مقعد و4 غرف ترجمة فورية

سينما 332 مقعد بها ماكينة عرض 35 مم وماكينة ديجيتال ثلاثية الأبعاد

5 فصول للتربية المتحفية

42 بازار لبيع العاديات والتحف

ومن المنتظر افتتاح المتحف القومي للحضارة قريبًا حيث تم افتتاح قاعة عرض مؤقتة واحدة، وسيتم افتتاح ثلاث قاعات أخرى، إضافة لقاعة المومياوات الملكية من مجموعة تسع قاعات، والمتحف سيمثل تكاملًا في العرض المتحفي بين متاحف "المصري في التحرير، والكبير في الرماية، والإسلامي في باب الخلق.