أخبار مصر | تمهيدًا لافتتاحه.. جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار بالمتحف القومي للحضارة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تمهيدًا لافتتاحه.. جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار بالمتحف القومي للحضارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مساء أمس السبت.

وجاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقد بمجلس إدارة المتحف للترحيب والتعريف برئيس هيئته الجديد.

ورافقه خلال الجولة الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، واللواء هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية وأعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي.

وجاءت الجولة للوقوف على المراحل النهائية للأعمال بقاعة العرض المركزية، وتطور سيناريو العرض بها وذلك قبيل الافتتاح الوشيك للمتحف.

كما تضمنت الجولة تفقد قاعة عرض المومياوات الملكية وفتارين العرض ونظم الاضاءة الخاصة بها ، بالاضافة الى متابعة خط سير الزيارة.

ووجه العناني بإجراء بعض التعديلات على سيناريو العرض و أماكن بعض الفتارين بالقاعة، و ذلك لإثراء العرض بمزيد من القطع الأثرية خاصة تلك المتعلقة بالحضارة الإسلامية والقبطية.

ويعد متحف الحضارة من أهم المشروعات التي تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصري العريق.

يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التي يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصري المادي و المعنوي من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون و الحرف التقليدية في الحضارة المصرية.

و قد قامت ايرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو سابقا و وزير السياحة و الاثار بافتتاح قاعة للعرض المؤقت به عام ٢٠١٧ م.

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بعد أسبانيا.. فرنسا وإيطاليا تعلنان مصر آمنة وتستبعدان الكويت وتركيا و14 دولة أخرى

أصدرت الخارجية الفرنسية والخارجية الإيطالية بيان على صفحاتهما الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالدول المحظور سفرها إليهما.

وكانت أسبانيا قبل يومين أعلنت مصر آمنة ونصحت مواطنيها بالسفر إليها وذلك عبر الصفحات الرسمية لوزارة الخارجية الأسبانية

وأعلنت فرنسا وإيطاليا حظر السفر من 16 دولة إلى أراضيهما بسبب أن هذه الدول مناطق انتشار لفيرس كورونا وهي الكويت وتركيا والبحرين وعمان وقطر وأميريكا وإسرائيل والإمارات ومدغشقر والهند وبنما وبيرو وصربيا وجنوب أفريقيا والجزائر وعُمان.

واشترطت السلطات الفرنسية والإيطالية ضرورة تقديم تحليل PCR يؤكد سلبية الإصابة بفيرس كورونا من مواطني هذه الدول الراغبين في دخول أراضيهما.

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أعلنت أسبانيا لمواطنيها عبر الموقع صفحة لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توصيات عامة حول السفر نصحت خلال بعد السفر إلا إلى المناطق ومراكز سياحية محددة.

وجاء من تلك المناطق التي أعلنتها أسبانيا آمنة، القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وساحل البحر الأحمر، وشرم الشيخ.

وأضاف المنشور أنه في ضوء جائحة COVID-19، فإن الحكومة المصرية فتحت محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح للسياحة الدولية.

وأشار المنشور إلى أن السلطات المصرية أعلنت استئناف الرحلات الجوية الدولية ابتداء من 1 يوليو، باشتراطات، منها أنه يتعين على المسافرين القادمين من الدول التي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تأثرت بشدة بـ COVID-19 تقديم نتائج اختبار PCR قبل 48 ساعة كحد أقصى من الوصول، وتعتبر أسبانيا خارج هذا التصنيف حيث لم تعلنها منظمة الصحة العالمية منطقة إصابة.