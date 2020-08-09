أخبار مصر | كل ما تريد معرفته حول امتحانات القدرات بـ"تربية رياضية بنات حلوان"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته حول امتحانات القدرات بـ"تربية رياضية بنات حلوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2020، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020، برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذة الدكتورة حنان السيد عميد الكلية.

ويجب على الطالبات الراغبات في التسجيل لاختبارات القدرات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني والتسجيل في الاختبارات التي يرغبن بها من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

وتشمل مراحل أداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان مرحلة متابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الإلكتروني لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية (اليوم والساعة)، ثم معرفة نتيجة الاختبار، وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

ويجب على الطالبات طباعة إيصال التسجيل والتوجه به إلى مقر الكلية في التاريخ المحدد في تمام الساعة 8 صباحًا، ويتطلب أداء الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة وهي:

- عدد 2 صور شخصية مقاس 4 ×6 سم، أصل رقم الجلوس وصورة منه، صورة من البطاقة الشخصية، شهادات التفوق الرياضى ( فى حالة وجودها ) للحاصلين على بطولات رياضية، وقلم جاف لملأ الملف والاستمارات.

هذا وقد وضعت الكلية مجموعة من الضوابط والتعليمات للطالبات للتحويل من الكليات غير المتناظرة حيث يتطلب ذلك دفع الرسوم المقررة، وإحضار صورة من بيان نجاح الثانوية العامة للعام الماضى للتأكد من استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية، وكذا إثبات تحقيق الشخصيه، وعدد (2) صورة شخصيه ٤*٦، وقلم جاف لملأ الملف والاستمارات

وتعلن الكلية عن تعليمات اختبارات القدرات الرياضية للطالبات التى يجب الالتزام بها.

- حيث يجب توافر حسن المظهر ( عدم وضع مساحيق على الوجه – تقصير الأظافر )، وعدم ارتداء السلاسل والخواتم والانسيالات، الالتزام بارتداء الملابس الرياضية عند دخول الكلية، الحفاظ على النظام داخل الإختبارات

- عدم التغيب أثناء فترة الإختبارات حتى لايلغى الاختبار.

- يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطالبات وارتداء الكمامة عند دخول الكلية وأثناء أداء الاختبارات.

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- يجب على كل طالبة الالتزام بإحضار الأدوات الشخصية من " زجاجة كحول – زجاجة مياه.

وتتضمن اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بنات للعام الدراسي 2020-2021 الكشف الطبي المبدئي للتأكد من سلامة القلب وعدم وجود أمراض مزمنة.و يتم التقيم ( لائق أو غير لائق )

- إختبار الطول والوزن حيث يشترط أن لا يقل طول الطالبة عن 155 سم ويستثنى من هذا الشرط في حالة حصول الطالبة على بطولة الجمهورية في أي نشاط رياضي لعامين سابقين فقط مع تقديم ما يثبت ذلك معتمدا من اتحاد اللعبة واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ويقيم ( لائق أو غير لائق )

- إختبار القوام للكشف عن التشوهات القوامية ويقيم ( لائق أو غير لائق )، وإختبار الوثب العريض من الثبات ويشترط الحصول على 30 درجة، واختبار الجري 600 متر الجلد التنفسي ويشترط الحصول على 30 درجة.

و المهارة (النشاط الذي تختاره الطالبة وفقًا لقدراتها الرياضية أو التي حققت فيها بطولات أو مراكز) ويشترط الحصول على 40 درجة.

- الإختبار الشخصي للتأكد من" النطق – المظهر - السمع – المعلومات العامة - الصوت - إتجاهات الطالبة" ويقيم ( لائق أو غير لائق.

ويتطلب النجاح في الاختبارات حصول الطالبه على نسبة 60% من إجمالى درجات جميع الإختبارات كشرط للنجاح والحصول على تقدير لائق.

- يجب على الطالبات اللائقات التوجه للفحص الطبي بالقمسيون الطبى العام بجامعة حلوان يومي ( الأثنين والأربعاء ) من كل أسبوع ويستوجب ذلك الحضور بملابس رياضية (بنطلون + تيشرت + حذاء رياضى