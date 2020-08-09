شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، خلال فترة إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ١١، ١٢ أغسطس ٢٠٢٠، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة، ومن ينوب عنه، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفي وإدارة صحية، والتأكيد على مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه، والصرف، والكهرباء، والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها، ووجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ.

وكلف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير عام الطب العلاجي، ومدير المستشفيات، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، بالتنسيق مع الشركات الموردة للأكسجين السائل، لتوفير المخزون الاستراتيجي منها، بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكيد على مديرة الصيدلة، والتموين الدوائي، بوضع جدول نوبتجيات بمخازن الإمداد الدوائي، لصرف أي نواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء فترة الانتخابات، والتأكيد على مسئولة بنوك الدم بتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع المنافذ، مع موافاة المديرية بالمخزون الموجود وأي نواقص،.

وأشار وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع الدكتورة نانسي عبدالحي مديرة المركز الإقليمي لبنوك الدم بالأحرار، والتأكيد على مدير عام الطب الوقائي بتوافر الطعوم والأمصال بجميع المنافذ، لمواجهة أي طوارئ خلال تلك الفترة، مع إنعقاد غرفة الأزمات والكوارث على مدار الساعة برئاسته، وعضوية مديري العموم «العلاجي، الوقائي، الصيدلة، الأسنان، المتوطنة، الشؤون المالية والإدارية».

وأضاف وكيل وزارة الصحة، بأنه تم تكليف الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، ومكافحة ناقلات الأمراض، بتطهير وتعقيم جميع المقار الإنتخابية بالمحافظة، والبالغ عددها ١١٦٣ لجنة فرعية، و٩٩٦ لجنة مركزية، وتكليف فرق طبية للتواجد داخل اللجان الانتخابية، كما تم التأكيد على مديري الإدارات الصحية والمستشفيات بعمل الصيانة الدورية للمولدات الكهربائية، ولمخازن الطعوم والأمصال، والمرور المكثف خلال اليومين عليها سواء من الجهاز الإشرافي أو المراقبين الصحيين، وفنيين الصيانة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على زيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة بالنوبتجيات بالمستشفيات الحكومية للتعامل مع الحالات الحرجة والعاجلة، مشددا على الإدارة العامة للطب العلاجي وإدارة الرعاية الأولية والوقائي، العمل على مدار الساعة واستمرار غرفة الطوارئ بالمديرية في العمل وتجهيز فرق الانتشار السريع، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري والمتابعه بالمديرية.

وأوضح «مسعود» أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقيةن، لتغطية الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن تحسباً لأي أحداث طارئة.

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