شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارته «ضرائب حلوات».. محافظ الشرقية يوجه بفتح تحقيق عاجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لمبني وحدة الضرائب العقارية بالحلوات، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بها، والتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين. وتفقد المحافظ أقسام الوحدة، وتلاحظ له عدم تواجد عدد كبير من العاملين بمقر عملهم، ليوجه مدير عام الضرائب العقارية، بإجراء تحقيق عاجل مع مدير وحدة الضرائب العقارية بالحلوات، للوقوف على أوجه التقصير، وعدم الإنضباط وتعطيل مصالح المواطنين، مشدداً على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في زيارة مفاجئة لمبني وحدة الضرائب العقارية بالحلوات

وأكد المحافظ، على مدير عام الضرائب العقارية، بمتابعة أداء مديري الإدارات الفرعية، وإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين، وإلزامهم بمواعيد العمل الرسمية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشدداً على ضرورة إعادة الانضباط بوحدة الضرائب العقارية بالحلوات، للتيسير على المواطنين وإنهاء مصالحهم .