شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم طلاب الثانوية العام للتظلم من نتائج الامتحانات في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثالث على التوالي، تزاحم طلاب الشهادة الثانوية المتضررين من نتائج الامتحانات في المنيا، أمام لجنة التظلمات بمدرسة الفاروق للتعليم الأساسي بمدينة المنيا، لتقديم التظلمات من بعض المواد. من أبرزها الفيزياء والكيمياء واللغات .

قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تلقي لجنة التظلمات بمدرسة الفاروق للتعليم الأساسي بمدينة المنيا أكثر من ألف تظلم خلال اليومين الماضيين، وشهدت المقر تزاحم شديد. مؤكدا ان معظم التظلمات من مواد الفيزياء والكيمياء، وباقي المواد .

وأضاف «عزب» انه تم تحديد منفذين احدهما للسيدات وأخر للرجال لتقديم الخدمة وعدم التزاحم أمام اللجنة. مؤكدا على انه يوجد ربط الكتروني مع كنترول أسيوط لفحص التظلمات بحضور الطالب أو الطالبة وولي الأمر ..