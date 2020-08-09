شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة غريق مجهولة من مجري مائي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشل أهالي مركز العدوة شمال المنيا، جثة مجهولة من مجري البحر اليوسفي .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا العقيد هشام حمزة، مأمور مركز العدوة، بقيام اهالي مدينه العدوة بانتشال جثة غريق مجهولة في العقد الثاني من العمر.

تم التحفظ على جثة الغريق بمشرحة مستشفي بني مزار العام وتم توزيع نشرة على أقسام الشرطة بصورة الغريق للتعرف عليه.