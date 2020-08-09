شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 34 قرار إزالة على حَرم ترعة المحمودية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، برئاسة عادل عبدالكريم، رئيس المدينة، بتنفيذ عدد 34 قرارًا لإزالة لتعديات على الأرض المملوكة للدولة، ولاية مديرية الري بالبحيرة.

أسفرت الحملة عن إزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية مساحة 2867 مترًا مربعًا، عبارة عن جسور وأكشاك وأسوار ومغسلة بنطاق قرى الشرم وكفر الرحمانية وشدرشة والفار التابعين للوحدة المحلية.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار إزالة التعديات على الأرض المملوكة للدولة والأرض الزراعية ومنع حالات البناء المخالف.