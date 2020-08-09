شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: صرف إعانات 346 مليون جنيه لـ299 ألف عامل بـ3393 منشأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليًا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا، وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج، وأخرى، والتي تصل إلى 346 مليون و806 آلاف جنيه، لنحو 299 ألفًا و530 عاملا يعملون في 3393 منشأة متضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ولفت الوزير إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام) تم صرف 207 ملايين و657 ألف جنيه، لـ199 ألفا و924 عمال يعملون في 3195 منشأة، أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونًا و702 جنيه، لـ76 ألفا و675 عاملا، يعملون في 97 منشأة، كما تم صرف 40 مليون و447 جنيهًا لـ22 ألفا و931 عاملا، يعملون في 101 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد «سعفان» أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق، والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.