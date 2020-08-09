شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: الانتهاء من تنفيذ وحدات «JANNA 2» بالشيخ زايد نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اليوم الأحد، بجولة تفقدية بمدينة الشيخ زايد، يرافقه المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الهيئة والجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بعددٍ من مشروعات الإسكان والطرق بالمدينة، وتذليل أي عقبات.

واستهل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخدمات الإقليمية الثانية، وذلك بهدف انتقال عدد من إدارات الجهاز للمقر الجديد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطني المدينة.

وتفقد نائب رئيس الهيئة، عددًا من مشروعات الإسكان بالمدينة، ومنها مشروع JANNA 1، والمكون من ٩١٢ وحدة، حيث يجري تسليم الفائزين بالوحدات بالمشروع، وكذلك مشروع JANNA2، والجاري تنفيذه بتوسعات المدينة، والمكون من ٤٠٣٢ وحدة سكنية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الوحدات نهاية العام الجاري، حيث يجري تنفيذ أعمال المرافق والطرق وسيتم طرح أعمال تنسيق الموقع العام في أقرب وقت.

وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، مشروع طريق «الريفيرا» بعرض ٤٥م وطول ٣.٥ كم، وهو المحور الرابط بين الطريق الدائري وطريق القاهرة/ إسكندرية الصحراوي، والجاري تنفيذه حاليًا بنطاق المدينة، كما قام بالمرور على مشروع الممشى السياحي بوصلة دهشور والجاري تسليمه للشركات المخصص لهم للتشغيل في أقرب وقت.

وشدد المهندس عبدالمطلب ممدوح، في ختام جولته بالمدينة على ضرورة الالتزام بمواعيد التسليم، والانتهاء من التنفيذ بجميع المشروعات بالمواصفات المطلوبة، وكذا المتابعة الدورية لما يتم ويجري تنفيذه من أعمال، مؤكدًا ضرورة التواصل المستمر والمباشر مع الشركات المنفذة لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ.

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