شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق محدود بالحرم الجامعي بالإسكندرية.. والامتحانات لم تتأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود، نشب صباح اليوم، بقاعة الندوات بكلية التربية جامعة الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات أو تأثير على سير الامتحانات، فيما رجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائي.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي بتلقيه بلاغًا من إدارة جامعة الإسكندرية، يفيد بنشوب حريق بمبنى تابع لكلية التربية، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق محدود بقاعة الندوات بكلية التربية، ما أدى لحدوث خسائر محدودة بمحتويات القاعة، دون أي إصابات أو تأثير على سير الامتحانات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.