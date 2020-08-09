شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بالمنوفية إلى 4 آلاف حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي، المتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن ارتفاع حالات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في مراكز وقرى المحافظة إلى 4 آلاف حالة شفاء.

وأضاف «العجيزي» أن المحافظة تعيش حالة من الاستقرار في ظل انتشار الفيروس، مشددًا على انحفاض أعداد الإصابات بالفيروس، الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، متوقعا وصول المحافظة إلى صفر إصابات، نهاية الشهر الجاري.

وتابع أن عددًا من المستشفيات التابعة لمديرية الصحة سجلت صفر إصابات جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العيادات والمستشفيات الخاصة بشكل ملحوظ.

وأكد مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية أن احتفالات أهالي المحافظة بعيد الأضحى لم تؤثر بشكل ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامتهم.