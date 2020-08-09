شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف بني سويف يطالب بمواصلة الأداء القوي والمشرف بانتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف الأقباط بالمشاركة بقوة وبكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين ومواصلة الأداء القوي والمشرف للأقباط خلال الاستحقاقات السابقة حيث كان أداء الأقباط أداء رائع ومحل إشادة من الجميع ومن أجل دولة قوية متقدمة متحضرة آمنة مستقرة

مؤكدا إن الكنيسة تحث على المشاركة والايجابية وان اختيار المرشحين متروك للأقباط الذين لديهم الوعي الكامل والثقافة التي تأهلهم للاختيار الجيد من بين المرشحين من يرون انه الأفضل

وأشار أسقف بني سويف أن المشاركة الكبيرة لكافة المصريين هي رسالة للعالم الخارجي أن مصر دولة قوية ومستقرة وقادرة على العمل في كافة الظروف وان المشاركة الكبيرة هي أيضا رسالة دعم للنظام المصري الذي يواجه قوي الشر مجتمعة وتحاول النيل من مصر وإجهاض التقدم الملحوظ في كافة النواحي

وان الاستحقاق الانتخابي يأتي استكمال للهيكل الدستوري للدولة المصرية وأن المشاركة الإيجابية ضرورة لاستكمال المشوار الذي بدأه الشعب المصري بأكمله مع قيادته السياسية ونبرهن على وعينا الوطني وانتمائنا اللا محدود للوطن

ودعا أسقف بني سويف الجميع بألا يلتفتوا لدعاوى أهل الشر أو الدعاوى السلبية والمغرضة التي تأتي في محاولة يائسة لعرقلة جهود التنمية

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