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حملة لإزالة التعديات على أملاك الرى في البحيرة

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، برئاسة عادل عبد الكريم، رئيس المدينة، بتنفيذ عدد 34 قرارًا لإزالة لتعديات على الأرض المملوكة للدولة، ولاية مديرية الرى بالبحيرة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية،بتنفيذ عدد 34 قرارًا لإزالة لتعديات على الأرض المملوكة للدولة، ولاية مديرية الرى بالبحيرة أسفرت الحملة عن إزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية مساحة 2867 مترًا مربعًا بقرى الشرم وكفر الرحمانية وشدرشة والفار

أسفرت الحملة عن إزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية مساحة 2867 مترًا مربعًا، عبارة عن جسور وأكشاك وأسوار ومغسلة بنطاق قرى الشرم وكفر الرحمانية وشدرشة والفار التابعين للوحدة المحلية.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية،بتنفيذ عدد 34 قرارًا لإزالة لتعديات على الأرض المملوكة للدولة، ولاية مديرية الرى بالبحيرة أسفرت الحملة عن إزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية مساحة 2867 مترًا مربعًا بقرى الشرم وكفر الرحمانية وشدرشة والفار

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار إزالة التعديات على الأرض المملوكة للدولة والأرض الزراعية ومنع حالات البناء المخالف.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية،بتنفيذ عدد 34 قرارًا لإزالة لتعديات على الأرض المملوكة للدولة، ولاية مديرية الرى بالبحيرة أسفرت الحملة عن إزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية مساحة 2867 مترًا مربعًا بقرى الشرم وكفر الرحمانية وشدرشة والفار

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