- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة التعديات على أملاك الرى في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، برئاسة عادل عبد الكريم، رئيس المدينة، بتنفيذ عدد 34 قرارًا لإزالة لتعديات على الأرض المملوكة للدولة، ولاية مديرية الرى بالبحيرة.
أسفرت الحملة عن إزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية مساحة 2867 مترًا مربعًا، عبارة عن جسور وأكشاك وأسوار ومغسلة بنطاق قرى الشرم وكفر الرحمانية وشدرشة والفار التابعين للوحدة المحلية.
وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار إزالة التعديات على الأرض المملوكة للدولة والأرض الزراعية ومنع حالات البناء المخالف.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
95,314
-
تعافي
51,672
-
وفيات
4,992
كانت هذه تفاصيل خبر حملة لإزالة التعديات على أملاك الرى في البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.