شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تواصل استقبال طلاب الثانوي لإجراء الاختبارات داخل 4 كليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لليوم الثاني جامعة المنيا، استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات: التربية الرياضية (بنين وبنات)، والفنون الجميلة (فنون وعمارة)، وكلية التربية الفنية، وشعبة التربية الموسيقي بكلية التربية النوعية، التي تشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات المُؤهلة لها، وذلك في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2020/2021، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها بالكليات.

وقام الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، بجولة لكلية الفنون الجميلة تفقد خلال إجراء الاختبارات وسط إجراءات وقائية مشددة لمنع الإصابة بوباء كورونا المستجد.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة مراعاة المسافات الآمنة والتباعد بين الطلاب، مع عدم تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب، إلى جانب التعقيم المستمر لمقار اللجان قبل وبعد أداء الاختبارات، مع ضرورة مغادرة الطلاب مباشرة عقب انتهاء الاختبار، والتزامهم بالانصراف حسب النظام المتبع بهدوء وبدون تدافع؛ حفاظًا على سلامة الطلاب.

كما قام نائب رئيس الجامعة بتفقد سير أعمال اختبارات القدرات بكل من كليتي التربية الرياضة، والتربية الفنية للاطمئنان على انتظامها.