شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «قومي حقوق الإنسان»: المشاركة بالانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المشاركة في الانتخابات لها أهمية كبرى باعتبارها الركيزة الأساسية في عملية بناء وتعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان.

ودعا «فائق» في تصريحات صحفية الأحد، جموع الشعب المصري في الداخل الخارج ممن له حق التصويت للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي بدأت اليوم وغداً 9 و10 أغسطس للمصرين بالخارج، وبالداخل يومي 11و12 أغسطس الجاري.

وشدد رئيس المجلس على أن المشاركة تعد واجباً وطنياً واستحقاقا دستورياً وحقا من حقوق الإنسان، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وقال «فائق»، نتابع الانتخابات من خلال غرفة عمل مركزية بالمقر الرئيسي للمجلس متصلة بفروع المجلس بالمحافظات، وكذلك من خلال لجان متابعة ميدانية مشكلة من أعضاء المجلس والباحثين للتأكد من تطبيق المبادئ والمعايير المتعارف عليها في الانتخابات الحرة والنزيهة.