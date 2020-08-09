شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 272 قضية تموينية وضبط 600 ألف ماسك طبى غير مطابق خلال أسبوع بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية عدة حملات تموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجارى، أسفرت عن تحرير (272) قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وتم ضبط 600 ألف ماسك طبى غيرمطابق للمواصفات القياسية.

وقال الرائد أيمن عبدالرحمن رزق رئيس قسم مباحث التموين إنه تم تحرير (16) قضية في مجال الغش التجارى والرقابة على المصانع والمخازن والمحلات العامة والخاصة وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتقليد العلامات التجارية وحجب وتخزين سلع لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

كما أسفرت الحملات عن تحرير (4) قضايا حيازة وعرض وبيع لحوم بلدى بأزيد من السعر المعلن عنه، (83) قضية عدم الإعلان عن الأسعار (محلات تجارية )، (49 ) بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى، (34 ) قضية لعدم وجود شهادات صحية ،(39 ) قضية عدم نظافة عجين، (25 ) قضية إنتاج خبز نقص وزن ،(22 ) قضية عدم مزاولة النشاط في الأوقات الرسمية لمستودعات الغاز.

ومن أبرز القضايا ضبط مصنع ماسكات بالمنطقة الصناعية بقويسنا يدار بدون ترخيص وحيازة خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية بإجمالى مضبوطات 600 ألف مساك وتحرر له المحضر رقم 1049 جنح مركز قويسنا لسنة2020، وتحرير محضر أخر لصاحب مصنع مواسير بلاستيك يدار بدون ترخيص وإستخدام علامات تجارية غير مسجلة وإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وضبط 5 طن كربونات الكالسيوم و3طن بلاستيك خام و470 ماسورة منتج نهائى.

ومن جانبة، شدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطن ضد أي تلاعب.

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