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بدء التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ بالسفارة المصرية بالجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت السفارة المصرية بالجزائر اليوم الأحد في تلقي أوراق الاقتراع المرسلة من الناخبين عبر البريد المستعجل، للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك على مدار اليوم والغد.

وقال السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم إنه تم توفير كافة أدوات التعقيم لتعقيم مظاريف التصويت قبل فتحها، موضحا أن التصويت سيستمر حتى يوم غد الاثنين.
وأضاف أن كل مصري مقيم بالخارج واسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمنا الرقم القومي له الحق في التصويت.

وأوضح أنه نظرا للظرف الصحي العالمي الحالي بسبب أزمة فيروس فإن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت أن يكون الادلاء بالأصوات في الانتخابات من خلال البريد في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس.

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وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت في فيديو تفصيلي على موقعها الرسمي طريقة التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج، موضحا أن السفارة تتلقى الأصوات بريديا على عنوانها الجديد: 18 شارع المعز بن باديس بوارسون – الأبيار – الجزائر العاصمة في موعد أقصاه يوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري.

وأوضح أنه السفارة ستتلقى الأصوات بريديا ثم تقوم بتسجيلها في الكشوف المخصصة لذلك، ومراجعة الختم الموجود على المظروف للتأكد من أن التاريخ المثبت به هو 9 أو 10 أغسطس، مشيرا إلى أنه سيتم فتح المظاريف وتقسيم الأصوات إلى فردي وقوائم ثم إرسال أوراق الاقتراع ومحاضر الفرز إلى وزارة الخارجية التي ستقوم بدورها بإرسالها إلى هيئة الانتخابات لتعلن النتيجة.

وأعرب عن ثقته في المشاركة القوية للجالية المصرية بالجزائر في الانتخابات كعادتهم في كل الاستحقاقات الانتخابية وأخرها الاستفتاء على الدستور العام الماضي، مؤكدا أن السفارة على تواصل دائم مع أبناء الجالية في كل الولايات سواء عبر الهاتف أو صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

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