شكرا لقرائتكم خبر عن "كيرلس" نزل يحتفل بحصوله على 95 % فى الثانوية العامة فقطعه البلطجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقع كيرلس مدحت، الطالب المتفوق بالثانوية العامة، أن يخرج مع أصدقائه للاحتفال بالنتيجة التي حققها في الثانوية العامة بحصوله على 95% فيصاب بإصابات استوجبت 90 غرزة كاملة جراء اعتداء البلطجية عليه.
وقال الطالب المتخرج حديثا من الثانوية العامة، أنه بعد خروجه من ضغوط الثانوية العامة، ومحاولة التنزه مع أصدقائه وأثناء دخوله لحمام سباحة، توافد العشرات من شباب المنطقة والمناطق المجاورة على حمام السباحة الجديد بالمنطقة للهرب من حرارة الجو، ثم فوجئ بهجوم البلطجية عليه.
وتابع كيرلس أنه فوجئ بأحد الشباب يرشه بالمياه خلال استبدال ملابسه المبتلة، وحينما تدخل أحد أصدقائه وقال للشاب: حاسب في ناس في الحمام بتغير وهتغرقهم فجاء الرد المباغت من أحد أصدقاء الشاب بتشويه جسد كيرلس بـ 90 غرزة من الخلف وفي ذراعه وفروا هاربين بعد أن شاهدوا دماء كيرلس.
وحرر الشاب الذي تحول لضحية الإجراء محضرا بقسم المرج وبعدها بيوم تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض علي أحد المعتدين عليه من ضمن17شابا بلطجيا لتبدأ رحلة القصاص للشاب.
كانت هذه تفاصيل خبر "كيرلس" نزل يحتفل بحصوله على 95 % فى الثانوية العامة فقطعه البلطجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.