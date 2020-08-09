شكرا لقرائتكم خبر عن الحالة الجوية اليوم.. انخفاض طفيف بالحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON" مع الإعلامية ليندا عبد اللطيف، تقريرا عن حالة الطقس اليوم الأحد 9 أغسطس 2020، بمحافظات مصر، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة.
ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس حار رطبًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح ستكون معتدلة، وتنشط في بعض الأحيان، وشبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح.
ومن المتوقع أيضًا، أن تصل معدلات الرطوبة في القاهرة والوجه البحري إلى نحو 82%، وأن يكون طقس شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة، ورياح معتدلة تنشط في بعض الأحيان وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، كما ستنشط الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء.
أما ليلًا، فإن الجو سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلُا على شمال وجنوب الصعيد.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة العظمى 36 والصغرى 26
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26
مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 22
بورسعيد العظمى 31 والصغرى 26
دمياط العظمى 31 والصغرى 26
الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 24
السويس العظمى 37 والصغرى 23
العريش العظمى 32 والصغرى 22
طابا العظمى 37 والصغرى 29
الغردقة العظمى 39 والصغرى 29
الفيوم العظمى 39 والصغرى 25
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