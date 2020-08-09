شكرا لقرائتكم خبر عن الخيار بـ5.5 جنيه والليمون بـ9 جنيهات.. اعرف أسعار الخضروات بمنافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارا على مدار الأسبوع الماضى حتى الآن.

وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:



-الطماطم بسعر 4.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 5.5 جنيه للكيلو والجزر بـ7.5 جنيه والخيار 5.5 جنيه.

-الباذنجان الرومى بـ 3 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎-الفلفل البلدى بـ 3 جنيهات والليمون 9 جنيهات.

-الباميا الخضراء بـ 19جنيها

‏‎-التفاح البلدى 17.5 جنيه.

‏‎-التفاح الإيطالي بـ23 جنيها

‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ9 جنيهات

‏‎-بطيخ بـ5,5 جنيه

‏‎-الموز المستورد بـ28 جنيها

‏‎-العنب بـ15 جنيها

