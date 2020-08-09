شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: انتظام لجان امتحانات الدبلومات ولاشكاوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت اللجان الامتحانية للدبلومات الفنية بالقاهرة اليوم الأحد، ويؤدى 64143 طالب وطالبة للدبلومات الفنية نظام "الخمس سنوات والثلاث سنوات"، حيث أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، على انتظام سير اللجان وتزويدها بالمواد المعقمة والمطهرات والكمامات.

وأضاف مدير تعليم القاهرة، أن المديرية لم تتلقى ايه شكاوى حتي الآن، كما أكدت عائشة كامل محمد، مدير إدارة التعليم التجاري ورئيس عمليات دبلوم المدارس الفنية علي الاتصال المباشر بغرفة عمليات الادارات التعليمية الـ(32) التابعة للقاهرة وغرف العمليات المركزي بالوزارة و المديرية.

وأشار أمين مصطفى القائم بأعمال مدير عام التعليم الفنى إلى اطمئنان الغرفة على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة والمديرية للحفاظ على صحة الطلاب.

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وكان أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، فى تصريح خاص إنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية نهاية الشهر الجارى وبحد أقصى بداية سبتمبر المقبل، مضيفا أن أعمال تقدير الدرجات بدأت السبت 8 أغسطس، وتستمر لحين انتهاء من تصحيح ومراجعة وتقدير كافة الدرجات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أعمال تقدير الدرجات لطلاب تتم داخل 90 مقر تقدير ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة.

وأوضحت الوزارة أنه يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو.