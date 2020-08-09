شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 450 طالبا يؤدون اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أول أيام اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان الكائنة بالجيزة وسط إجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا من حيث مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الطلاب الكمامات الطبية لمنع انتشار العدوى .

ومن جانبه، قال الدكتور شريف حسن وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون التعليم والطلاب فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن عدد الطلاب الذين يؤدون اختبارات القدرات اليوم الأحد بلغ 450 طالبا مقسمين على 13 لجنة وذلك بهدف تحقيق ألتباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات، لافتا إلى أنه تم تقسيم الطلاب على فترتين أيضا وذلك بهدف ضمان المسافات الآمنة بين الطلاب داخل قاعات الاختبارات.



وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 70 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأضاف السيد عطا، أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت أمس السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى في هذه الكليات:



1. كليات الإعلام.

2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

3. كليات الفنون التطبيقية.

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9. كليات التربية الرياضية.

10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).



اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (1)



اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (2)



اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (3)



اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (4)



اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (5)

Advertisements



اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (6)



اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (7)



اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (8)



اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (9)



اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (10)



اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (11)



اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (12)



