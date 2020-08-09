شكرا لقرائتكم خبر عن أندرية زكى: الرئيس السيسى حافظ على مصر.. وأشكر الأطباء على مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور القس أندرية زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية: "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه لعب دورا هاما فى الحفاظ على مصر، وأشكر الحكومة وكل أطباء مصر على كل القرارات التى اتخذوها لنصل إلى ما نحن فيه الآن".

وأضاف زكي، فى كلمته التى جاءت بعنوان "رسالة الرجاء وسط الوباء"، خلال أول اجتماع صلاة بالكنيسة الإنجيلية، فى مصر الجديدة، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورنا، أهنئكم بعودة العبادة الجماعية لم يكن قرارا سهلا بل كان قرارا فى منتهي الصعوبة، لم تتوقف الكنائس بل العبادة الجماعية، مضيفا، لقد تواصلت مع رئيس الطائفة الإنجيلية فى لبنان وعدد من كنائس لبنان فأخبروني أن الامر مفجع ونصلي من أجل لبنان، متابعا، هناك تحديات كثيرة بسبب الفيروس منها الخوف من المرض والموت لندرك بعدها ماذا فعل هذا الفيروس الصغير بالإنسان".

وبدأ صباح اليوم، أول اجتماع صلاة بالكنيسة الإنجيلية فى مصر الجديدة، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي أدت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية، فيما التزم المصليين بارتداء كمامات، كما وضعت الكنيسة أشرطة حمراء بين "كل الدكك" فى الكنيسه، لضمان التباعد الاجتماعى.



مصلون بالكنيسة

وبدأ اجتماع الصلاة بفقرة ترانيم روحية، لعدد مختلف من المرنمين، بالكنيسة الإنجيلية، فيما ألقى قس بالكنيسة صلاة خاصة بعد فقرة الترانيم قائلا: " نصلى من أجل رئيس بلادنا ليعطيه الله حكمة ومعونه، ونصلى إليك يارب لتشدده فى مسيرته لهذا البلد، نصلي لتملأ البلاد بمعرفة الله ونصلى من أجل رئيس الحكومة وكل الوزراء وكل من هو فى مسئولية وموقع ، ونصلى من أجل الشعب اللبناني، ونقول " عوض يارب عن كل خسارة أعطي سلامك، ألمس بسلام هذا الشعب المتألم الآن".

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خلال اجتماع الصلاة

يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، قرر عودة العبادة يوم الأحد، مع استمرار تعليق العبادة يوم الجمعة لحين إشعار آخر، وذلك مع عودة فتح الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية في 3 أغسطس الجاري، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، وفي إطارِ العودة التدريجية للعبادة في الكنائس الإنجيلية بمصر، اعتبارًا من الإثنين 3 أغسطس.

وفي وقت سابق، قال رئيس الطائفة الإنجيلية فى بيان، إن ذلك يتم مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، وتعليمات الفيلم الاسترشادي الموضح على الموقع الرسمي وصفحات رئاسة الطائفة الإنجيلية على وسائل التواصل الاجتماعي، ونصلي أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا.

وأعلنت الكنيسة الإنجيلية، فتح كنائسها الإثنين 3 أغسطس، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا وعلى رأسها، بالنسبة للجنازات والأفراح يسمح بحضور 50% من مساحة القاعة أو الكنيسة، والسماح بعقد الاجتماعات الإدارية بحد أقصى 50 شخصًا فى قاعة تتسع على الأقل لمائة شخص، والسماح بزيادة نسبة الحضور فى بيوت المؤتمرات وبيوت الخدمة والضيافة والخلوة لتصل إلى 50% من مساحة البيت للأسر والأفراد، مع إمكانية عقد اجتماعات بحسب نظام العودة إلى الكنائس، وكذلك السماح بزيادة نسبة الحضور فى إجراءات الرسامة والتنصيب لتصل إلى 50% من مساحة قاعة الكنيسة، والسماح بعودة فريضة العشاء الرباني مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواردة فى الفيلم الاسترشادى وتوصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.