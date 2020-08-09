شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يجرى جولات مفاجئة على مشروعات الوزارة بالإسكندرية والبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، جولة مفاجئة على عدد المشروعات التابعة للوزارة فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة حيث تفقد مفرخ الأسماك بالإسكندرية بهدف الوقوف على كفائه تشغيل المفرخ الممول من الاتحاد الأوربي "الوكالة الفرنسية" والذى ينتج اسماك القاروص والدنيس والبلطى الأحمر والزريعة من هذه الأنواع.

ووجه القصير، بالاهتمام بباقى عناصر المفرخ القديم وإعادة تأهيله ورفع كفاءته بما يسمح بالتشغيل الاقتصادى خاصه وان هناك تعاون مع وزاره الانتاج الحربى فى هذآ المجال، مؤكدا أن المفرخ تابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وأنشئ عام 1992على مساحة 7 أفدنة بغرض تفريخ الأسماك البحرية، تم تطويره عام 2012 لتدريب كوادر فنية من الهيئة فى على احدث طرق التفريخ الصناعى لأسماك القاروص والدنيس حيث ينتج حوالى 5 مليون إصباعية يتم بيعهم لمزارع القطاع الخاص والمشروعات القومية ومنها بركة غليون ومشروع شرق التفريعة، وتم تصدير الاصباعيات لكل من السعودية والكويت، ويحتل المفرخ المركز الأول فى مصر فى تفريخ القاروص.

فيما قال الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية انه يتم حاليا انشاء مفرخ اخر فى نفس الموقع بتكنولوجيا إيطالية من اجل تلبية احتياجات السوق المحلى والإقليمى على اصباعيات القاروص والدنيس بطاقة إنتاجية 10 مليون اصباعية أخرى وبذلك يصبح إجمالى إنتاج المفرخ حوالى 15 مليون اصباعية بما يمثل 15% من حاجة السوق المحلى من اصباعيات القاروص والدنيس.

وأضاف السيد انه تم إنشاء مزرعة سمكية حضارية يطبق فيها قواعد الامان الحيوى لإنتاج أسماك القاروص والبلطى الاحمر صالحة للتصدير وذلك بتمويل من مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى (SASME ) وذلك لتقديم نماذج لشباب الخريجين وصغار المستثمرين لإنشاء مشاريع اقتصادية واجتماعية تقوم على تسويق الاسماك سياحيا للزائرين لقضاء إجازة اليوم الواحد وصيد الأسماك من الأحواض وطهى هذه الأسماك للعائلات الزائرة بأسعار اقتصادية للمستهلك ومميزة للمنتج وبالتالى القضاء على دور الوسيط.

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والمزرعة على مساحة نصف فدان وطاقتها الإنتاجية 20 طن خلال دورة الإنتاج.

وقال الدكتور محمد العربى مدير المفرخ، إنه يوجد مركز تدريب بالمفرخ لإعداد وتدريب المزارعين والفنيين من مصر والدول المحيطة على تفريخ واستزراع الاسماك البحريه ، كما أن المفرخ على استعداد لاستقبال المزارعين والشباب لتدريبهم عمليا مع فريق العمل بالموقع مدة لا تقل عن 15 يوم لتدريب هؤلاء الشباب والتأكد من المامهم الكامل بدورة الانتاج.

كما أجرى وزير الزراعة زيارة مفاجئة إلى إحدى المزارع التابعة لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية والتى تبلغ مساحتها 618 فدان وتحتوى على بعض الزراعات البستانية حيث طالب بحسن استغلال كل مساحتها ورفع كفائتها

ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى يبذلها وزير الزراعة والجولات المفاجئة التى سوف يقوم بها فى المرحلة القادمة من أجل المتابعة الميدانية للمشروعات التابعة لكل قطاعات الوزارة ورفع كفاءة الأصول وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.