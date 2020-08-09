شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات أسماك منتهية الصلاحية داخل ثلاجات في حملة للطب البيطرى بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية اعن قيام ادارة الصحة العامة والمجازر بحملة مكبرة للتفتيش على ثلاجات الاسماك بمدسنة قويسنا بمحافظة المنوفية وتم ضبط كميات كبيرة من الأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى في ثلاجات بمدينة قويسنا. وتم مصادرة المضبوطات وعمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة مؤكدا على استمرار الحملات لضبط المتلاعبين والحفاظ على صحة المواطنين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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