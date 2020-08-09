شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يُشارك في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُشارك البرلمان العربي، اليوم الأحد، بوفد يضم عددًا من أعضائه من عدد من الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية، والتي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 11 و12 أغسطس 2020، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري.

تأتي مشاركة البرلمان العربي في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ، على الرغم من القيود المفروضة على التنقل بين الدول العربية بسبب جائحة كورونا، حرصًا منه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية ودعمًا لجمهورية مصر العربية التي أعادت العمل بنظام المجلسين للحياة النيابية المصرية، وباعتبارها أول انتخابات لمجلس الشيوخ بمسماه الجديد بعد التعديلات الدستورية لعام 2019، والتي سبق للبرلمان العربي المشاركة في متابعة الاستفتاء عليها، وفي إطار مشاركة البرلمان العربي في متابعة كل الاستحقاقات بجمهورية مصر العربية، ومنها الانتخابات الرئاسية والنيابية السابقة.

ووضع البرلمان العربي خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات، حيث سيقوم وفد البرلمان العربي المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في القاهرة، وعددٍ من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وسيقوم البرلمان العربي بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية، يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.