شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الإعدادية.. مد فترة التقديم لمدرسة «بي.تك» للتكنولوجيا (الشروط وطرق التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مد فترة التقديم لمدرسة «بي.تك» للتكنولوجيا التطبيقية، وهي أول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة، حتى يوم 16 أغسطس 2020، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2019/2020.

ومن المقرر أن يتم التحاق الطلاب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، تضم:

- 3 أقسام: قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية.

- سيكون مقرها في الأسمرات منطقة تحيا مصر4.

شروط الالتحاق بمدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية:

- يشترط حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/2020 بمجموع 240 درجة طبقًا لتنسيق الوزارة.

- ألا تزيد سن الطالب في أكتوبر المقبل على 18 سنة.

- أن يكون مصري الجنسية ولائقًا طبيًا.

- أن يجتاز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وفقًا للطاقة الاستيعابية لها.

- على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة تقديم الأوراق التالية:

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- صورة من استمارة نجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019/ 2020، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

- صورة شهادة الميلاد، وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطالب.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة، وطلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولي الأمر.

- يتم ملء الاستمارة من خلال اللينك:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkC1JuIierXWApdWaj_SWOVeTISeEzrnjJEygdv94sX59W4w/viewform