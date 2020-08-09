خطوات اطلاع طلاب الثانوية المتظلمين على كراسة الإجابة بالكنترول × 9 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الكنترولات أتاحت صباح اليوم، للطلاب المتظلمين الاطلاع على صورة من كراسة المادة، لافتة إلى أنه يستطيع الطالب الاطلاع من خلال اتباع الخطوات التالية..

- مواعيد الاطلاع بدأت من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة. - يلتزم الطالب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى. - تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية. - يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك فى الحالات الآتية: "وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة". - يحق للطالب تدوين أى ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجات بالمادة المتظلم من درجاتها. Advertisements - يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع. - يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه. - إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل. - تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة بحيث تتم جميع أعمال التنسيق على هذا الأساس.

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