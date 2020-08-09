شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الخدمات.. بدء التصويت بانتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون ”الخليج 365”، اليوم الأحد، موجز الخدمات من تقديم الزميلة نسرين فؤاد، وإعداد إسراء عبد القادر، وهو الموجز الذى استعرض العديد من الأخبار الخدمية البارزة لليوم الأحد 9 أغسطس.

وبدأ موجز الخدمات أخباره بفتح لجان الاقتراع أبوابها اليوم الأحد، ولمدة يومين أمام المغتربين المصريين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، والتى تليها الانتخابات فى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء.



نسرين فؤاد

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس انتهاء فترة الدعاية الانتخابية التى استمرت لمدة أسبوعين، والالتزام بالصمت الانتخابي قبل بدء التصويت.

ثم انتقل موجز الخدمات لخبر إتاحة اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الثانوية العامة 2020 المتظلمين الاطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترولات.

وأكدت الوزارة، أن مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، ويلتزم الطالب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع، ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، ويُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان.

كما تضمن موجز الخدمات خبرًا بشأن تواصل كليات الجامعات الحكومية اليوم الأحد، إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، وذلك لليوم الثانى على التوالى، فى الكليات التى يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.



نسرين فؤاد

وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن صباح أمس السبت، أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

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وكانت من أبرز الاخبار التي استعرضها موجز الخدمات ما قاله الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بشأن تشغيل جميع أنفاق قناة السويس الأربعة، وهما نفقا تحيا مصر بالإسماعيلية، ونفقا 3 يوليو ببورسعيد، بداية من اليوم على مدار24 ساعة لأول مرة منذ افتتاحهم، بالإضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى الذى يعمل 24 ساعة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن أنفاق قناة السويس كانت تعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، مشيرًا إلى أن المواعيد تغيرت فى الفترة الأخيرة حسب مواعيد الحظر خلال أزمة كورونا.

كما تفتح اليوم جامعة القاهرة، باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات كلياتها للعام الدراسي الجديد 2021/2020، لمدة شهر اعتبارًا من 9 أغسطس وحتى 9 سبتمبر، من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة القاهرة.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن البوابة الإلكترونية للخدمات الطلابية توفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب.

اما عن أسعار الذهب تناول موجز الخدمات ما شهدته أسعار الذهب من استقرارا بعد زيادة سجلها أمس بمتوسط 3 جنيهات، وسجل عيار 21 نحو 909 جنيهات، وعيار 18 نحو 779 جنيها.

وإلى التعاملات المالية، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، 16.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع، وذلك بعد تراجع بقدر 4 قروش.



نسرين فؤاد

واختتم الموجز أخباره بتوقعات الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، انخفاض طفيف بالدرجات حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى لـ 82% .، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 36 والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 ، وأسوان العظمى 44 والصغرى 28 درجة.