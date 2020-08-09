شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 8 أشخاص فى تصادم ميكروباص مع نقل على الطريق الإقليمى ببنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 8 أشخاص مصرعهم فى تصادم مروع على الطريق الإقليمى دائرة مركز بنها اتجاه محافظة الشرقية، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الحادث. تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، اخطارا بوقثوع حادث تصادم مروع بطريق الإقليمى دائرة مركز بنها، وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص بنقل من الخلف، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص من ركاب الميكروباص، وجارى نقل الجثث إلى المستشفيات وجارى تحرير محضر بالحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 8 أشخاص فى تصادم ميكروباص مع نقل على الطريق الإقليمى ببنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.